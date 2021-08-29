Türkiye ile Polonya arasında oynanacak Avrupa Şampiyonası çeyrek final karşılaşması, 31 Ağustos salı günü TSİ 20.30’da Bulgaristan’ın Plovdiv şehrinde oynanacak. Mücadele TRT 1’den naklen yayınlanacak. Filenin Sultanları, çeyrek finalde rakibini elemesi halinde ise yarı finalde Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Filenin Sultanları çeyrek finalde Polonya ile oynayacak
Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Çekya’yı 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın çeyrek finaldeki rakibi Polonya oldu.