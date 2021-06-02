Filenin Sultanları Milletler Ligi’nde 6’da 6 yaptı

İtalya’nın Rimini şehrinde devam eden Milletler Ligi’nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, altıncı maçında Çin’i 25-15, 25-13 ve 25-21’lik setlerle 3-0 mağlup etti ve 6’da 6 yaptı. Millilerde Ebrar 17, Meliha 14, Eda 13, Hande 10, Kübra 7, Naz 3 ve Tuğba 1 sayıyla oynadı.