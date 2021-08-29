Filenin Sultanları namağlup çeyrek finalde

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında; rakibi Çekya’yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. 6’ta 6 yaparak namağlup yoluna devam eden milliler, Avrupa Şampiyonası’nda üst üste 7. kez adını son 8’e yazdırmış oldu.