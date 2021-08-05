Filenin Sultanları, olimpiyat beşincisi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda sergilediği performans ile tarihinde ilk kez çeyrek final oynama başarısı gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyat beşincisi oldu.
Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen Olimpiyat Oyunları’nda B Grubu’nda yer alan milliler, gruptaki ilk maçında son şampiyon Çin’i 3-0’lık net bir skorla mağlup ederek galibiyetle başladı.
Gruptaki ikinci maçında İtalya’ya 3-1, üçüncü maçında da ABD’ye 3-2 mağlup olan ay-yıldızlılar, dördüncü müsabakada Arjantin’i 3-0, beşinci ve son karşılaşmada da Rusya’yı 3-2 devirerek grup üçüncüsü olarak adını çeyrek finale yazdırdı.Tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselerek olimpiyatlarda son 8 takım arasına adını yazdıran Filenin Sultanları, çeyrek final mücadelesinde Güney Kore’ye 3-2 mağlup olarak Tokyo Olimpiyat Oyunları’nı veda etmişti.