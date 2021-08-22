Filenin Sultanları tam gaz

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki üçüncü maçında İsveç’i 3-0 mağlup etti ve 3’te 3 yaptı. Filenin Sultanları bu sonuçla Son 16 Turu’nu garantiledi.