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Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyatları’nda grup etabını üçüncü tamamladı

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Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu’ndaki son maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Rusya Olimpiyat Komitesi’ni 3-2 yenerek grubu üçüncü sırada tamamladı. Milliler, çekilecek kura sonrası çeyrek finalde Sırbistan veya Güney Kore’yle eşleşecek.

Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyatları’nda grup etabını üçüncü tamamladı
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Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu’ndaki son maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Rusya Olimpiyat Komitesi’ni 3-2 yenerek grubu üçüncü sırada tamamladı. Milliler, çekilecek kura sonrası çeyrek finalde Sırbistan veya Güney Kore’yle eşleşecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu’ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi’ni 3-2 mağlup etti. Muhteşem bir geri dönüşe imza atan milliler, böylece grup maçlarını galibiyetle kapattı. Bu sonuçla Filenin Sultanları, B grubunu üçüncü sırada tamamladı. Ay-yıldızlıların çeyrek finaldeki rakibi çekilecek kuranın ardından belli olacak. Milli takımda Meryem 20, Tuğba 10, Meliha 8, Ebrar 5, Zehra 4, Eda 4, Hande 4 ve Cansu 1 sayıyla skora katkı sağladı.

Salon: Ariake Arena

Hakemler: Fabrice Collados (Fransa), Susana Maria Rodriguez Jativa (İspanya)

ROK: Fedorovtseva, Koroleva, Goncharova, Voronkova, Fetisova, Startseva, Podkopaeva (L) (Pilipenko, Lazareva, Smirnova, Matveeva)

Türkiye: Eda, Naz, Hande, Zehra, Meryem, Meliha, Simge (L) (Cansu, Tuğba, Ebrar, Şeyma)

Setler: 25-21, 23-25, 23-25, 25-15, 10-15

Süre: 2 saat 16 dakika (29 31 32 23 21)
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