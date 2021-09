Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri, TSYD’de buluştu

Avrupa 3.’sü Filenin Sultanları ve Avrupa Şampiyonası’nda son 16’ya kalan Filenin Efeleri, TSYD’de bir araya geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas da voleybolcuları yalnız bırakmadı.

Avrupa 3.’sü olarak bronz madalyayı kazanan Filenin Sultanları ve Avrupa Şampiyonası’nda son 16’ya kalmayı başaran Filenin Efeleri, TSYD’de buluştu. Türkiye Voleybol Federasyonu ve TSYD’nin ortak düzenlediği ‘Şimdi Voleybol Zamanı’ gecesine, Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir ev sahipliği yaptı. TSYD’nin Levent’te bulunan merkezinde gerçekleşen organizasyona Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Başkanı Burak Elmas da katıldı. Organizasyonda Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Türkiye Erkek Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ve Türkiye Erkek Milli Voleybol Takımı Kaptanı Murat Yenipazar açıklamalarda bulundu.

Üstündağ: “2022 Dünya Şampiyonası’nda hem erkek hem de kadın takımımız yer alacak”

Kulüplere teşekkür ederek sözlerine başlayan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Avrupa Şampiyonası, Milletler Ligi Dünya Şampiyonası, Olimpiyat Elemeleri ve Olimpiyatlara katılırken, bizlerin yanında olan kulüp başkanlarımız ve kulüp yöneticilerimiz var. Biz federasyonuz ama bunun gerçek paydaşları var. Buna gerçekten değer sağlan unsurlar var. Biz bu başarıya, kendi becerimiz ve çalışmalarımızla değil, kulüplerimizin bizlerle olmasıyla ulaştık. Emeği geçen bütün kulüplere sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Güzel günler ve güzel olaylar yaşadık. Voleybol maçlarını seyretmeyen hiçbir vatandaşımız kalmadı. Türkiye’de kadın voleybolunun dünyada ve Avrupa’da nerede olduğunun ve erkek voleybolunun da nerede olacağının altını çizmiştik. Erkek takımımız 1998 yılından bu yana Dünya Şampiyonası’na katılamıyordu. Şimdi direkt olarak katılacağız. 2022 Dünya Şampiyonası’nda şimdi hem erkek hem de kadın takımımız yer alacak” ifadelerini kullandı.

Üstündağ ayrıca 14-19 Aralık tarihleri arasında Ankara’da dünyanın en önemli kulüplerinin katılacağı Dünya Voleybol Şampiyonası’nın gerçekleşeceğini ifade etti. Türkiye’de ilk kez yapılacak olan bu organizasyonda VakıfBank ve Fenerbahçe de mücadele edecek.

Giovanni Guidetti: “Gösterilen sevgi inanılmazdı”

Başkan Mehmet Akif Üstündağ’ın ardından konuşan Kadın Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, “Bravo başkan, teşekkürler. Başkandan sonra konuşmak çok zor. Şu anda Türkiye’de olanlar benim için de inanılmaz şeyler. Kırmızı ışıkta en az 3 kez başıma geldi. Trafikte beklerken arkamdaki araç kornaya basıp kalp işaretini yaptı ve sevgilerini gönderdi. Bu benim için inanılmaz bir şey. Şu anda yaşamış olduğum şey gösteriyor ki, voleybol bu ülkede heyecan verici boyutta. Bu da gurur duymam için yeterli bir durum. Bu gösterilen sevgi ya da gurur, aldığımız bir eksik ya da fazla madalyadan dolayı olmadı. Milli takımın sahada gösterdiği enerjiden kaynaklandı. Bu yaz oynadığımız bütün maçları kazanmadık fakat her maçta mücadele edip son topa kadar her şeyimizi ortaya koyduk. Bu sene milli takımımızda görev alan bütün oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Kişisel olarak söyleyebilirim ki, benim yaşadığım en zor, en stres dolu, en uzun yazdı. Oyuncularım ve bütün takımım, ilk antrenmandan, son Hollanda maçının son sayısına kadar her şeylerini ortaya koydular ve bu harikaydı. İçtenlikle söyleyebilirim ki, bu sene sahip olabileceğimiz pastanın üzerindeki çileği kaçırdık ama bütün pastalara sahibiz. Bütün oyuncularıma performanslarından dolayı çok teşekkür ederim. Bu organizasyonda başkanıma ve federasyonuma çok teşekkür ediyorum. Bütün yaz boyunca harika şekilde hazırlandık” diye konuştu.

Nedim Özbey: “İstiklal Marşı’nı Avrupa’ya dinlettik”

Erkek Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Nedim Özbey de uzun yıllar voleybola hizmet ettiğini hatırlatarak, “Erkek voleybolunda özlenen noktaya gelmek için 2019’da tekrar göreve geldim. Erkek voleybolu, kadın voleybolunun çıktığı noktaya gelememişti. Makas çok açılmıştı. Kızlarımız 2002’den beri çok iyi bir çıkıştaydı. Biz de yeni gençlerle hedefe ulaşmayı düşündük. Golden League’de 2 kez üst üste namağlup şampiyon olduk. Burada şampiyon olarak İstiklal Marşı’nı bütün Avrupa’ya dinlettik. 1998 yılında Dünya Şampiyonası’na ben gitmiştim. Kısmet olursa yeni gideceğiz. Kısa sürede Avrupa’da her takımla aynı seviyede oynayabilecek kapasitede olduğumuzu gösterdik” dedi. Erkek Voleybol Milli Takımı Kaptanı Murat Yenipazar da “Çok uzun bir yaz dönemi, çok uzun bir kamp dönemi. Biz sadece bir kıvılcım yaktık, bu kıvılcımın Olimpiyat Ateşi’ne dönmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Eda Erdem: “Sevgiyi görmek mükemmel bir duygu”

Avrupa Şampiyonası’nda 3. olan Kadın Voleybol Milli Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar da gerçekleşen organizasyonda bulunmaktan dolayı inanılmaz mutlu ve gururlu olduğunu ifade ederek, “Bu yaz 3 önemli turnuvada sahaya yüzde 100’ümüzü koyduk. Ama arkamızdan kitleleri sürüklediğimiz daha sonra fark ettik. Biz rengarenk bir takımız. Herkesin sevdiği şeyler farklı ama günün sonunda bu işi tutkuyla yapıyoruz. Başarı tamamen herkes istediğinde olur. Biz bir olmayı başardık. Bunun arkasında aile olmak yatıyor. Federasyon başkanımız baba gibi, ne istesek yapılıyor, çok iyi bir teknik ekibimiz var. Hocamız son maçtan önce ‘Kızlar 18 haftadır bir aradasınız, farkındasınız değil mi?’ dedi. Çok güzel bir aile olduğumuzu gösteriyor bu durum. Artık aileler geliyor ve ‘Çocuğum spora gitmek istemiyordu, artık sizi gördüğü için kendisi spor yapmak istiyor’ diyor. Bunu duymak müthiş bir duygu” dedi.

Avrupa Şampiyonası’nda 4 kez üst üste en iyiler arasına giren Eda Erdem Dündar’a çiçek takdim edilirken, doğum günü olan Kadın Milli Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti için de pasta kesildi. Öte yandan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 26 Ekim’de gerçekleşecek olan genel kurulda yeniden aday olduğunu açıkladı.