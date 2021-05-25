Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi’ne galibiyetle başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi’ndeki ilk maçında Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Milliler Voleybol Milletler Ligi’ne galibiyetle başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya’da karşılaştığı Sırbistan’ı 25-21, 18-25, 25-23, 22-25 ve 16-14’lük setlerde 3-2’lik skorla mağlup etti. Ay-yıldızlılarda Meryem Boz 17, Ebrar Karakurt 16 ve Eda Erdem Dündar 15 sayılık performanslarıyla ön plana çıkan isimler oldu. Milliler, Voleybol Milletler Ligi’ndeki ikinci maçında yarın TSİ 20.00’de İtalya ile karşılaşacak.

Salon: Rimini

Hakemler: Patricia Rolf, Hernan Gonzalo Casamiquela

Türkiye: Hande, Yasemin, Meryem, Tuğba, Eda, Naz, Simge (L) (Cansu, Şeyma, Meliha, Aslı, Ebrar)

Sırbistan: Lazovic, Kocic, Caric, Lozo, Medic, Djordjevic, Djurjevic (L) (Jaksic, Savic, Mirosavljevi)

Setler: 25-21, 18-25, 25-23, 22-25, 16-14)

Süre: 2 saat 24 dakika (27, 26, 35, 35, 21)