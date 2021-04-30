Filenin Sultanları’nın Milletler Ligi’ndeki maç programı belli oldu

Voleybol Miletler Ligi’nde mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın maç programı belli oldu. Filenin Sultanları ilk karşılaşmasını 25 Mayıs’ta Sırbistan ile oynayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi’nde verecek. Organizasyon, dünya genelinde devam eden korona virüs pandemisi sebebiyle fanus sistemiyle İtalya’nın ev sahipliğinde Rimini’de düzenlenecek. 25 Mayıs-25 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda milliler; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland ile mücadele edecek.

FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde her takım, 15 maç oynayacak. Oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde genel sıralamada ilk 4’te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı elde edecek. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran 2021 tarihlerinde oynanacak.

FIVB Voleybol Milletler Ligi, 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi nedeniyle yapılamamıştı.

2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, 2018’de ikincilik, 2019’da dördüncülük elde etti.

Millilerin Voleybol Milletler Ligi’ndeki maç programı şu şekilde:

25 Mayıs 2021

13.00 Türkiye - Sırbistan

26 Mayıs 2021

22.00 Türkiye - İtalya

27 Mayıs 2021

19.00 Polonya - Türkiye

31 Mayıs 2021

17.00 Kanada - Türkiye

1 Haziran 2021

11.00 Türkiye - Almanya

2 Haziran 2021

17.00 Çin - Türkiye

6 Haziran 2021

14.00 Türkiye - Tayland

7 Haziran 2021

13.00 Türkiye - Dominik Cumhuriyeti

8 Haziran 2021

13.00 Türkiye - Rusya

12 Haziran 2021

14.00 Japonya - Türkiye

13 Haziran 2021

11.00 Türkiye - Belçika

14 Haziran 2021

22.00 ABD - Türkiye

18 Haziran 2021

22.00 Türkiye - Hollanda

19 Haziran 2021

22.00 Güney Kore - Türkiye

20 Haziran 2021

22.00 Brezilya - Türkiye