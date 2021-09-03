Filenin Sultanları’nın rakibi Hollanda oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın üçüncülük maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları’nın rakibi Hollanda oldu
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın üçüncülük maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan’a 3-1 mağlup oldu ve milliler üçüncülük maçı oynayacak. Filenin Sultanları üçüncülük karşılaşmasında yarın TSİ 18.00’de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonanın finalinde ise Sırbistan ile İtalya yarın TSİ 21.00’de mücadele edecek.

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