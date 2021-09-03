Filenin Sultanları’nın rakibi Hollanda oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın üçüncülük maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak.
Şampiyonanın finalinde ise Sırbistan ile İtalya yarın TSİ 21.00’de mücadele edecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın üçüncülük maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın üçüncülük maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak.
Şampiyonanın finalinde ise Sırbistan ile İtalya yarın TSİ 21.00’de mücadele edecek.