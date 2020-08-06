Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Filip Novak’ı transfer etti. Novak, sarı-lacivertli ekiple 3 yıllık sözleşme imzalarken, transferi ile alakalı açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu dile getiren Çek futbolcu, "Büyük bir aileye katıldım. Fenerbahçe camiası, Ali Koç ve Emre Belözoğlu’na teşekkür ediyorum. Fenerbahçe’de çok büyük beklentilerim var. Sezonun başlaması için gün sayıyorum" ifadelerini kullandı.
Filip Novak: "Büyük bir aileye katıldım"
FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERLERİNDEN FİLİP NOVAK, "BÜYÜK BİR AİLEYE KATILDIM. FENERBAHÇE CAMİASI, ALİ KOÇ VE EMRE BELÖZOĞLU'NA TEŞEKKÜR EDİYORUM" DEDİ.
YORUM EKLE