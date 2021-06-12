Finlandiya Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk maçını kazandı

EURO 2020 B Grubu’nda Finlandiya, Danimarka’yı 1-0 yendi. Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda yer alan Finlandiya, ilk maçında ilk galibiyetini aldı. Maça Danimarkalı Christian Eriksen’in yaşadığı sağlık sorunu damga vurdu.

EURO 2020 B Grubu’nda Finlandiya ile Danimarka karşı karşıya geldi. Mücadelenin 42. dakikasında Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen yere yığıldı. Oyuncuya saha içinde hemen müdahale edilirken, Eriksen’e yaklaşık 15 dakika kalp masajı yapıldı. Müdahale esnasında takım arkadaşları da oyuncunun etrafını sardı. Sağlık ekiplerinin uzun süren müdahalesinin ardından tecrübeli futbolcu, hastaneye götürülmek üzere ambulansa bindirildi. Bu olay sonrası önce erteleme kararının çıktığı maç, Eriksen’in durumunun iyiye gitmesi ve iki ülke futbol federasyonun aldığı ortak karar ile tekrar oynandı.

Mücadelede üstünlüğünü koruyan Finlandiya, ilk şutunda golü de buldu. 60. dakikada Pohjanpalo’nun sol kanattan gelen ortaya yaptığı kafa vuruşunda, ağları sarstı.

Danimarka 74. dakikada beraberlik fırsatını kullanamadı. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Pierre-Emile Höjbjerg, Finlandiya kalecisi Lukas Hradecky’i geçemedi.

Kalan sürede başka gol olmayınca tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda yer alan Finlandiya, ilk maçında ilk galibiyetini aldı.