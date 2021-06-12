Finlandiya Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk maçını kazandı

EURO 2020 B Grubu’nda Finlandiya, Danimarka’yı 1-0 yendi. Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda yer alan Finlandiya, ilk maçında ilk galibiyetini aldı. Maça Danimarkalı Christian Eriksen’in yaşadığı sağlık sorunu damga vurdu.
Mücadelede üstünlüğünü koruyan Finlandiya, ilk şutunda golü de buldu. 60. dakikada Pohjanpalo’nun sol kanattan gelen ortaya yaptığı kafa vuruşunda, ağları sarstı.
Danimarka 74. dakikada beraberlik fırsatını kullanamadı. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Pierre-Emile Höjbjerg, Finlandiya kalecisi Lukas Hradecky’i geçemedi.Kalan sürede başka gol olmayınca tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda yer alan Finlandiya, ilk maçında ilk galibiyetini aldı.