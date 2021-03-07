Fırat Arslan nakavtla döndü

Türk boks tarihinin başarılı sporcularından Fırat Arslan, Güney Amerika Şampiyonu’nu nakavt ederek ringlere dönüş yaptı.
"İş adamlarımızdan sporu ve sporcuyu desteklemelerini bekliyorum"
Gecede nakavtla galip ayrılan Hüseyin Cinkara ile ilgili de konuşan Fırat Arslan, "Kendisine her türlü desteği veriyorum. Hedefim benden sonra bir dünya şampiyonu daha çıkarmaktır ve bunu da Hüsiyen Cinkara ile başaracağımıza inanıyorum. Buradan iş adamlarımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum: Pandemi dolayısıyla sporumuz zor günler yaşıyor. Karşılaşmalar seyircisiz oynanmak zorunda. Televizyonlar da son dönemlerde maçlarımızı yeterince desteklemiyor. İş adamlarımızdan sporu ve sporcuyu desteklemelerini bekliyorum" şeklinde konuştu.Aynı gece ringe çıkan Ali Kıydın da, adeta ringde fırtınalar estirdi. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada güçlü rakibini nakavt ile yenen Kıydın, büyük bir başarıya daha imza attı.