Formula 1 Türkiye Grand Prix’si tüm heyecanıyla TV+’ta

9 yıl aradan sonra Türkiye’ye geri dönen Formula 1’in İstanbul’daki ayağının tüm heyecanı TV+’ta olacak. 13-15 Kasım tarihleri arasında Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek Türkiye Grand Prix’si, S Sport ile TV+ 77. kanalda sporseverlerle buluşacak.

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın Türkiye ayağının tüm heyecanı TV+’ta canlı yayınlarla ekrana gelecek. 9 yıl aradan sonra yeniden İstanbul’a geri dönen F1’de ilk antrenman turlarından yarışa kadar 3 günlük kesintisiz yayın 13-15 Kasım tarihleri arasında S Sport ile TV+ 77. kanalda sporseverlerle olacak.

Murat Erkan: "İstanbul GP heyecanı TV+’la tüm Türkiye’ye ulaşacak"

TURKSPORU’nun en büyük destekçisi olarak Formula 1’in yeniden Türkiye’ye gelmesinden büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Formula 1 gibi dünyanın en önemli organizasyonlarından birisine ev sahipliği yapmanın ülkemizin tanıtımı açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum. Tüm dünyadan 1 milyarın üzerinde kişinin izlediği Formula 1 heyecanını, Türkiye’de de TV+ ekranlarından yarışseverlere ulaştıracağız" dedi.

Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinin canlı yayın akışı şöyle:

13 Kasım Cuma

11.00 1. Antrenman turları

15.00 2. Antrenman turları

14 Kasım Cumartesi

12.00 3. Antrenman turları

15.00 Sıralama turları

15 Kasım Pazar

13.10 Yarış