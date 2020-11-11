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Formula 1 Türkiye Grand Prix’si tüm heyecanıyla TV+’ta

9 YIL ARADAN SONRA TÜRKİYE’YE GERİ DÖNEN FORMULA 1'İN İSTANBUL'DAKİ AYAĞININ TÜM HEYECANI TV+’TA OLACAK. 13-15 KASIM TARİHLERİ ARASINDA INTERCİTY İSTANBUL PARK’TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TÜRKİYE GRAND PRİX’Sİ, S SPORT İLE TV+ 77. KANALDA SPORSEVERLERLE BULUŞACAK.

Formula 1 Türkiye Grand Prix’si tüm heyecanıyla TV+’ta

9 yıl aradan sonra Türkiye’ye geri dönen Formula 1’in İstanbul’daki ayağının tüm heyecanı TV+’ta olacak. 13-15 Kasım tarihleri arasında Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek Türkiye Grand Prix’si, S Sport ile TV+ 77. kanalda sporseverlerle buluşacak.

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın Türkiye ayağının tüm heyecanı TV+’ta canlı yayınlarla ekrana gelecek. 9 yıl aradan sonra yeniden İstanbul’a geri dönen F1’de ilk antrenman turlarından yarışa kadar 3 günlük kesintisiz yayın 13-15 Kasım tarihleri arasında S Sport ile TV+ 77. kanalda sporseverlerle olacak.

Murat Erkan: "İstanbul GP heyecanı TV+’la tüm Türkiye’ye ulaşacak"

TURKSPORU’nun en büyük destekçisi olarak Formula 1’in yeniden Türkiye’ye gelmesinden büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Formula 1 gibi dünyanın en önemli organizasyonlarından birisine ev sahipliği yapmanın ülkemizin tanıtımı açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum. Tüm dünyadan 1 milyarın üzerinde kişinin izlediği Formula 1 heyecanını, Türkiye’de de TV+ ekranlarından yarışseverlere ulaştıracağız" dedi.

Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinin canlı yayın akışı şöyle:

13 Kasım Cuma

11.00 1. Antrenman turları

15.00 2. Antrenman turları

14 Kasım Cumartesi

12.00 3. Antrenman turları

15.00 Sıralama turları

15 Kasım Pazar

13.10 Yarış
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