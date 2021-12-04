Formula 1’de şampiyon TV+’ta belli oluyor

Dünyanın önemli spor organizasyonlarından biri olarak değerlendirilen Formula 1 ve NBA’in yanı sıra Avrupa’nın değerli futbol liglerinden olan İngiltere Premier Lig’in ve İtalya Serie A’nın önemli maçları TV+’ta sporseverlerle buluşuyor.

Televizyon platformu TV+, sporu ekranlara taşımaya devam ediyor. Formula 1‘de Aralık ayı içinde gerçekleştirilecek Suudi Arabistan ve Abu Dhabi Grand Prix’leriyle şampiyon belli olurken, NBA’de mücadele dolu maçlara sahne olacak. Ayrıca Avrupa’nın en önemli futbol liglerindeki keyifli maçlar, Aralık ayında futbol severlerle buluşuyor. İngiltere Premier Ligi’nde Conte ile yeni bir döneme giren Tottenham’ın Liverpool’u ağırlayacağı karşılaşma canlı olarak televizyon platformunda yayınlanırken Serie A’da ise ligin ilk iki sırasında yer alan Milan ve Napoli şampiyonluk yolunda kozlarını paylaşacak.

Formula 1’de son viraja giriliyor

Sezonun son yarışlarından Suudi Arabistan Grand Prix’si 5 Aralık’ta, Abu Dhabi Grand Prix’si ise 12 Aralık’ta televizyon platformunda yayınlanacak. Platformda Aralık ayı boyunca futbolun yanı sıra NBA heyecanı da ara vermeden devam edecek. Aralık ayı boyunca birbirinden çekişmeli karşılaşmalar basketbol severlerle buluşacak.

Milan’ın rakibi Napoli

Serie A’da sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından biri daha futbol severlerle buluşacak. Ligin seyrini değiştirecek maçta lider Napoli, 19 Aralık’ta Milan’a konuk olacak.

Televizyon platformunun spor programı şu şekilde:

Formula 1

5 Aralık: Suudi Arabistan GP

12 Aralık: Abu Dhabi Grand Prix

Premier Lig

19 Aralık: Tottenham - Liverpool

26 Aralık: Manchester City - Leicester City

28 Aralık: Leicester City - Liverpool

İtalya Serie A

4 Aralık: Roma - Inter

19 Aralık: Milan - Napoli