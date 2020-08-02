Formula 1’de sezonun 4. yarışı Büyük Britanya Grand Prix’sini, son turda lastiği patlamasına rağmen, şampiyona lideri Lewis Hamilton kazandı. Hamilton ayrıca üst üste 3. kez birinci olmanın sevincini de yaşadı.

Formula 1’de sezonun 4. yarışı Büyük Britanya Grand Prix’sini, son turda lastiği patlamasına rağmen, şampiyona lideri Lewis Hamilton kazandı. Hamilton ayrıca üst üste 3. kez birinci olmanın sevincini de yaşadı.