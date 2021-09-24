Formula 1’de sıradaki durak Rusya

Formula 1 Rusya Grand Prix’sinde sezonun 15. yarışı Rusya’da yapılacak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası’ndaki sıradaki Rusya olacak. Sezonun 15. yarışı 5.8 kilometrelik Soçi Pisti’nde 53 tur üzerinden yapılacak.
Sıralama turları yarın TSİ 15.00’te yarış ise 26 Eylül Pazar günü aynı saatte başlayacak.
Rusya yarışı öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar klasmanı
1 - Max Verstappen (Hollanda): 226.5 puan
2 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 221.5 puan
4 - Lando Norris (Büyük Britanya): 132
5 - Sergio Perez (Meksika): 118
Takımlar klasmanı
1 - Mercedes 362.5
2 - Red Bull-Honda: 344.5
3 - McLaren-Mercedes: 215
4 - Ferrari: 201.5
5 - Alpine-Renault: 95