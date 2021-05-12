Foto muhabirlerine çirkin saldırı

TFF 2. Lig Play-off Çeyrek Final Ankara Demirspor-Kocaelispor maçında Ankara Demirsporlu futbolcular, foto muhabirlerine saldırdı.

TFF 2. Lig Play-off Çeyrek Finali’nde Ankara Demirspor’un sahasında Kocaelispor’u konuk ettiği maçın 43. dakikasında, Ankara Demirsporlu futbolcular, kale arkasında görevini yapmakta olan İhlas Haber Ajansı (İHA) foto muhabiri Yunus Emre Kartal’a önce sözlü ardından fiziki saldırıda bulundu.

Yunus Emre Kartal’ın foto çekim alanını ihlal eden futbolculara uyarıda bulunmasının ardından Ankara Demirsporlu futbolcu Serdar Eylik ısrarla aynı yerde ısınmaya devam etti. Bunun üzerine maçta görev alan diğer basın mensupları da ikinci bir uyarıda bulundu. Ardından maç devam ederken maçı bırakarak basın mensuplarının üzerine yürüyen Ankara Demirsporlu Mustafa Kayabaşı, hakem tarafından uyarılmasına rağmen basın mensuplarına küfür etti.

Karşılaşmanın hakemi Direnç Tonusluoğlu ise yaşanan olaylarda küfrü duymadığını ve bu nedenle futbolcuları ihraç edemediğini belirtti.

Olayın ardından İHA foto muhabiri Yunus Emre Kartal ve DHA foto muhabiri Harun Özalp sözlü ve fiziki saldırıda bulunan iki futbolcudan şikayetçi oldu.