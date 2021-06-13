Fransa Açık’ın şampiyonu Novak Djokovic

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık’ın tek erkekler finalinde Stefanos Tsitsipas’ı 3-2 yenen Novak Djokovic şampiyon oldu.
Paris’te düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, Novak Djokovic ile Stefanos Tsitsipas karşılaştı.
İkinci sete Djokovic’in servisini kırarak başlayan Tsitsipas, isabetli vuruşlarıyla oyun boyunca rakibine üstünlük kurmakta zorlanmadı ve seti 6-2 alarak skorda 2-0 üstünlük sağladı.
Üçüncü sette Tsitsipas’ın servisini kırarak 3-1 öne geçen Djokovic, kalan bölümde yaptığı iyi savun ile seti 6-3 kazanarak skoru 2-1’e getirdi. Tsitsipas karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Djokovic, dördüncü seti 6-2 alarak skoru eşitledi. (2-2)Djokovic, 4 saat 11 dakika süren mücadelenin ardından final setini 6-4, maçı da 3-2 kazanarak, şampiyonluğunu ilan etti.