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Fransa’da Marsilya ile Saint Etienne açılış maçı ertelendi

Fransa Ligue 1’de 21 Ağustos Cuma günü Olimpik Marsilya ile Saint Etienne arasında oynanması planlanan açılış maçı, korona virüs nedeniyle ertelendi.

Fransa’da Marsilya ile Saint Etienne açılış maçı ertelendi

Fransa Ligue 1’de 21 Ağustos Cuma günü Olimpik Marsilya ile Saint Etienne arasında oynanması planlanan açılış maçı, korona virüs nedeniyle ertelendi.

Fransa Ligue 1’in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 22 Ağustos’ta sezonun açılış maçı olan Olimpik Marsilya ile Saint Etienne müsabakası korona virüs engeline takıldı. Marsilya’da 3 kişide korona virüs tespit edilmesinden dolayı mücadelenin ertelendiği duyuruldu. Karşılaşmanın 16 veya 17 Eylül tarihinde oynanacağı ifade edildi.

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