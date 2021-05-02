Fransa Ligue 1’de şampiyonluk mücadelesi veren Lille, 35.hafta maçında evinde Nice’i konuk etti.Geçtiğimiz hafta Lyon galibiyetinin mimarı olan ve 2 gol atan Burak Yılmaz, Nice karşısında da boş geçmedi. Tecrübeli golcü 13. dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona ererken, Lille formasıyla 100. maçına çıkan Zeki Çelik ise 56. dakikada farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Lille sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 76’ya çıkaran Lille, PSG’nin bir puan önünde zirvede yer aldı.
Fransa’da Türk fırtınası esmeye devam ediyor
Fransa Ligue 1’de şampiyonluk heyecanı tam gaz sürerken, Lille, Nice’i Burak Yılmaz ve Zeki Çelik’in golleriyle 2-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.