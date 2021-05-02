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Fransa’da Türk fırtınası esmeye devam ediyor

Fransa Ligue 1’de şampiyonluk heyecanı tam gaz sürerken, Lille, Nice’i Burak Yılmaz ve Zeki Çelik’in golleriyle 2-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

Fransa’da Türk fırtınası esmeye devam ediyor
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Fransa Ligue 1’de şampiyonluk heyecanı tam gaz sürerken, Lille, Nice’i Burak Yılmaz ve Zeki Çelik’in golleriyle 2-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

Fransa Ligue 1’de şampiyonluk mücadelesi veren Lille, 35.hafta maçında evinde Nice’i konuk etti.

Geçtiğimiz hafta Lyon galibiyetinin mimarı olan ve 2 gol atan Burak Yılmaz, Nice karşısında da boş geçmedi. Tecrübeli golcü 13. dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona ererken, Lille formasıyla 100. maçına çıkan Zeki Çelik ise 56. dakikada farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Lille sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 76’ya çıkaran Lille, PSG’nin bir puan önünde zirvede yer aldı.
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