Frutti Extra Bursaspor: “Basketbol Kulüpler Birliği’nin kurulması noktasında fikir birliğine varılmıştır”

Frutti Extra Bursaspor, Basketbol Kulüpler Birliği’nin kurulması noktasında fikir birliğine varıldığını açıkladı.

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, yazılı bir açıklama yayımladı. “Kamuoyunu bilgilendirme” başlıklı yazıda şu ifadelere yer verildi:

“ING Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden 16 takımın Başkan ve İdarecileri, 2 Aralık Perşembe günü düzenlenen toplantıda bir araya gelmiştir. Bu buluşmada, ülke basketbolunu ileriye taşımak için üretilecek her türlü fikir ve projeye öncülük etmeyi amaçlayan ve bu doğrultuda Türkiye Basketbol Federasyonu ile koordineli bir şekilde çalışacak Basketbol Kulüpler Birliği’nin kurulması noktasında fikir birliğine varılmıştır. Bu projenin hayata geçebilmesi için gerekli adımları planlamak üzere, takımlarımızın genel menajerlerinden oluşan bir komisyon aracılığıyla çalışmalara başlanmıştır. Basketbol Kulüpler Birliği projesinin geleceğine dair resmiyet kazanan her türlü gelişme, ilerleyen dönemlerde basketbol kamuoyu ile paylaşılacaktır.”