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Frutti Extra Bursaspor’da 7 ismin Covid-19 testi pozitif çıktı

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Frutti Extra Bursaspor’da 5 oyuncu ve 2 idari personelin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Frutti Extra Bursaspor’da 7 ismin Covid-19 testi pozitif çıktı
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Frutti Extra Bursaspor’da 5 oyuncu ve 2 idari personelin Covid-19 testi pozitif çıktı.

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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor’un 7 isminin Covid-19 testi pozitif çıktı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Takımımızda Virtus S. Bologna maçı öncesi İtalya seyahati için yapılan Covid-19 tarama testleri sonucunda 5 oyuncu ve 2 idari personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. 5 oyuncu ve 2 idari personelimiz karantinaya alınmış olup, tedavi süreçlerine başlanmıştır" denildi.

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