Frutti Extra Bursaspor’dan sakatlık açıklaması

Frutti Extra Bursaspor, Galatasaray’la oynanan maç sonrası sakatlık raporu açıkladı. Yeşil-beyazlılarda Onuralp Bitim 3 hafta, kaptan Birkan Batuk’un ise 6 hafta parkeden uzak kalacağı duyuruldu. Andrew Andrews’in ise parmağının kırıldığı bildirildi.

Frutti Extra Bursaspor’dan sakatlık açıklaması
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Frutti Extra Bursaspor, Galatasaray’la oynanan maç sonrası sakatlık raporu açıkladı. Yeşil-beyazlılarda Onuralp Bitim 3 hafta, kaptan Birkan Batuk’un ise 6 hafta parkeden uzak kalacağı duyuruldu. Andrew Andrews’in ise parmağının kırıldığı bildirildi.

Yeşil-beyazlılardan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

“Dün Galatasaray ile oynadığımız maçın ilk periyodunda sakatlanan Onuralp Bitim omzundaki oluşan problem nedeniyle yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalacaktır. Aynı zamanda yine maçın ilk periyodunda eline darbe alan Andrew Andrews’un da parmağında oluşan bir kırık nedeniyle tedavisine başlanmış olup Çarşamba günü karşılaşacağımız Cedevita karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı karşılaşma öncesi belli olacaktır. Kaptanımız Birkan Batuk da aşil tendonunda yaşadığı sorun nedeniyle yaklaşık 6 hafta parkelerden uzak kalacaktır.”

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