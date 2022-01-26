Frutti Extra Bursaspor’un Reyer Venezia maçı ertelendi

Frutti Extra Bursaspor-Reyer Venezia maçı, İtalyan ekibinin kar sebebiyle Bursa’ya gelememesi üzerine ileri bir tarihe ertelendi.

Frutti Extra Bursaspor’un bu akşam Euro Cup B Grubu’nda oynanması gereken Reyer Venezia maçı ileri bir tarihe ertelendi. İtalyan ekibinin uçağının hava muhalefeti sebebiyle İstanbul’a inemediği bildirilmişti. Bursaspor Kulübü daha önce şu açıklamayı yapmıştı: ““Bu akşam oynamamız gereken Reyer Venice karşılaşması için Venedik takımı Bursa’ya henüz ulaşmadı. Biz, yaklaşık üç gündür kendilerine özellikle Sabiha Gökçen Havaalanı’nı tercih etmelerini, İstanbul Havaalanı’nda problemler yaşandığını ve ayrıca birçok opsiyon daha sunmamıza rağmen, kendileri direkt Venedik- İstanbul uçuşu yapmakta ısrarcı oldular ve bu durum karşılaşmanın aksamasına sebep oldu. Gelişmeleri takip ediyoruz ve en yakın zamanda resmi açıklamayı yapmayı umuyoruz.”