Fuat Çapa: “Hatayspor ligin en iyi kontra oynayan takımı”

Hatayspor mağlubiyeti sonrası konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, “Rakibimiz, ligin kontratağı en iyi oynayan takımı. Oynanan oyun iyiydi, bizim adımıza yazık oldu. Üzücü bir skor oldu” dedi.

Kasımpaşa, Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Hatayspor’a 4-1 mağlup oldu. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, “Hatayspor, ligin sürpriz takımı. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ön tarafta hareketli oyunculara sahipler. Ligin kontratağı en iyi oynayan takımı. İlk devre olumlu, dengeli bir maçtı. Ta ki geriye düşene kadar. Gereksiz yere geride topu tutmamız en büyük zaaflarımızdan birisi. Zaman zaman o riskleri almamak gerekiyor. Yapmış olduğumuz hata pahalıya mal oldu. İkinci devre önde basarak, risk alarak oynadık. 1-1’i yakaladık. Öncesi ve sonrasında da pozisyonlara girdik. İstatistiklere baksak kimse 4-1 kaybettiğimize inanmaz. Ama bu veriler bize bir şey kazandırmıyor. Yine kendi hatamızla 2-1 geri düştük. Bundan sonra risk alarak oynamak zorunda kaldık. 2-2’yi bulacak pozisyonlar oluştu ama rakibimiz, kontraya çıkışlarıyla bizim savunmadaki dengesiz durumu net şekilde değerlendirdi. Oynanan oyun iyiydi, bizim adımıza yazık oldu. Üzücü bir skor oldu" diye konuştu.

Oyun olarak iyi işler yaptıklarını dile getiren Çapa, "Son vuruşlar, paslar üzerine çalışmamız gerekiyor. Bunlar için 3 haftalık bir zamanımız var. Hafta içi maçı olmayacak. Geldiğimizden beri böyle bir ortamı yakalayamamıştık. Belirli bir bölgeyi oturttuk diyorsunuz, sakatlıklar, kartlar zor durumda bırakıyor. Bugünden itibaren Galatasaray maçına odaklanmamız gerekiyor. Önümüzde önemli maçlarımız var. Galatasaray ve Karagümrük. O maçlara bakacağız” ifadelerini kullandı.