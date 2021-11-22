Fuat Çapa: “Takımın performansından memnunum”

Eyüpspor deplasmanından 2-2’lik beraberlikle ayrılan Samsunspor’da Teknik Direktör Fuat Çapa maçın ardından konuştu. Çapa 2 kez geriye düşmelerine karşın iyi reaksiyon gösterdiklerini ifade etti.

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşan ve sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılan Samsunspor’da Teknik Direktör Fuat Çapa maçın ardından konuştu. Zor bir maç olduğunu ifade eden Fuat Çapa, “Hem ligdeki sıralama ile ilgili hem de oyun olarak organize ve sahada ne yaptığını bilen bir rakip. Bu çok önemliydi. Son 7-8 haftaya baktığınızda 9-10 aynı oyuncuyla oynamanın verdiği bir artı vardı Eyüpspor’da. Bu otomatik oyun düzeni net bir şekilde görünüyordu. Sakat ve cezalılarımız nedeniyle orta sahada değişik bir düzen kurduk. İlk bölümde pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Geriye düştük ama takımımız reaksiyon gösterip 1-1’i yakaladı. Devre arasında orta sahada değişiklik yaptık. Dengeyi kurduğumuzu söyleyebilirim. 2-1 geriye düştükten sonra da takımın verdiği reaksiyon güzeldi. 2-1’den sonra coşkulu bir Samsunspor izledik. Göreve geldiğimizde taraftarlar bundan yakınıyordu. Bugünün sevindirici tarafı coşkulu oyun ve genç oyuncuların performanslarının artması. Üzücü olan da 1 puanla eve dönmemiz” dedi.

Barış Başdaş’ın takımın gerisinde olduğunu söyleyen Fuat Çapa, “Barış’ın şu anda herhangi bir problem yok. İyi çalışıyor Barış. Ama haliyle biraz geriden geliyor. Hazırlık dönemi geçiremedi, sakatlıktan döndü ve döner dönmez maça çıktı. Şu anda hala sakatlık riski olan 3-4 arkadaşımız var. Onları rotasyonda dengelememiz gerekiyor. Yoksa uzun vadeli sakatlıklar yaşayabiliriz. Berk’in de ayağına kramp girdi. Geçtiğimiz maçta ayağına darbe almıştı ve bugün de iğneyle oynadı. Maçın temposu yüksekti. Oynadığı pozisyon zor bir pozisyon ve son anlarda kramp girdi” diye konuştu.