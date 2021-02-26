Furkan Korkmaz’dan Dallas potasına 9 sayı

NBA’de milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center’da karşılaştığı Dallas Mavericks’ı 111-97 mağlup etti. Furkan 19 dakika parkede kaldı ve 9 sayı, 2 asist ve 1 ribaund ile oynadı.

NBA’de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın takımı Philadelphia 76ers evinde karşılaştığı Dallas Mavericks’ı 111-97 yenerek 22. galibiyetini aldı ve Doğu Konferansı’nda liderliğini sürdürdü. Furkan 19 dakika görev aldı ve 9 sayı, 2 asist ve 1 ribaund ile oynadı. Philadelphia’da Joel Embiid 23 sayı 9 ribaund ve Ben Simmons 15 sayı, 7 asistle galibiyete katkıda bulundu. Ligde 16. mağlubiyeti alan Dallas’ta Luka Doncic 19 sayı, 4 asist ve Josh Richardson 13 sayı, 6 ribaund ile mücadele etti.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Philadelphia 76ers: 111 - Dallas Mavericks: 97

New York Knicks: 140 - Sacramento Kings: 121

Brooklyn Nets: 129 - Orlando Magic: 92

Memphis Grizzlies: 122 - Los Angeles Clippers: 94

Denver Nuggets: 110 - Washington Wizards: 112

Milwaukee Bucks: 129 - New Orleans Pelicans: 125