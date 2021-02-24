Furkan Korkmaz’dan Toronto potasına 19 sayı

NBA’de milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Amalie Arena’da karşılaştığı Toronto Raptors’ı 109-102 mağlup etti. Furkan, 28 dakika parkede kaldı ve 19 sayı, 7 ribaund ve 2 asist ile oynadı.

NBA’de normal sezon 9 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda karşılaştığı Toronto Raptors’ı 109-102’lik skorla mağlup ederek 21. galibiyetini aldı. Philadelphia’da Furkan 28 dakika parkede kaldı ve 19 sayı, 7 ribaund ve 2 asist ile mücadele ederek galibiyete önemli katkıda bulundu. Takımda ayrıca Tobias Harris 23 sayı, 7 ribaund ve Joel Embiid 18 sayı, 12 ribaund ile mücadele etti. Bu sezon 16. yenilgisini alan Toronta’da ise Norman Powell 24 sayı, 6 asist ve Pascal Siakam 22 sayı, 7 ribaund ile maçı tamamladı.

Cedi Osman’lı Cleveland evinde galip

Milli basketbolcu Cedi Osman’ın ekibi Cleveland Cavaliers evinde karşılaştığı Atlanta Hawks’ı 112-111 yenerek 11. galibiyetini elde etti. Cleveland’da Cedi 20 dakika süre aldığı mücadelede 11 sayı, 3 asist ve 2 ribaund ile oynarken, Colin Sexton 29 sayı, 5 asistve Darius Garland 17 sayı, 8 asistle galibiyete katkıda bulundu. Ligdeki 18. yenilgisini alan Atlanta’da ise Trae Young’un 28 sayı, 12 asistlik performansı mağlubiyetini önlyemedi.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Orlando Magic: 93 - Detroit Pistons: 105

Cleveland Cavaliers: 112 - Atlanta Hawks: 111

Brooklyn Nets: 127 - Sacramento Kings: 118

Toronto Raptors: 102 - Philadelphia 76ers: 109

Dallas Mavericks: 110 - Boston Celtics: 107

New York Knicks: 106 - Golden State Warriors: 114

Milwaukee Bucks: 139 - Minnesota Timberwolves: 112

Denver Nuggets: 111 - Portland Trail Blazers: 106

Los Angeles Clippers: 135 - Washington Wizards: 116