3. Lig 2. Grup’ta geride kalan 26 haftada 22 puan toplayan ve düşme hattında yer alan Payasspor’un 25 yaşındaki oyuncusu Furkan Safi, ligin kalanında ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Futbola Rize’de başlayan ve bu sezon Payasspor için ter döken Furkan Safi, forma giydiği 14 maçta 1 gol attı. Ligin kalanında takımı kümede tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Safi, kalan maçlarda maksimum puan toplayacaklarını ifade etti.
Furkan Safi: “Elimizden geleni yapacağız”
3. LİG 2. GRUP’TA ZOR GÜNLER GEÇİREN PAYASSPOR’DA 25 YAŞINDAKİ FUTBOLCU FURKAN SAFİ, LİGİN KALANINDA TAKIMI YUKARIYA ÇIKARMAK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPACAKLARINI SÖYLEDİ.
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