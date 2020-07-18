Süper Lig’in 33. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray-Göztepe müsabakası öncesinde futbolcular seremoniye ’Kadına şiddete dur de’ tişörtleriyle çıktı. Ayrıca stadın tribünlerine de ’Kadına şiddete dur de’ pankartları asıldı. Geçtiğimiz günlerde de Süper Lig’de yer alan 18 takımın futbolcuları ’Kadına şiddete dur de’ etkinliği yaparak bu konuda farkındalık oluşturarak destek verdi.
Futbolcular sahaya ’Kadına şiddete dur de’ tişörtleriyle çıktı
GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI ÖNCESİNDE İKİ TAKIM FUTBOLCULARI FARKINDALIK OLUŞTURMAK VE DESTEK OLMAK İÇİN 'KADINA ŞİDDETE DUR DE' YAZILI TİŞÖRTLERLE SEREMONİYE ÇIKTI.
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