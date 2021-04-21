Futbolda olimpiyat kuraları çekildi

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda futbol müsabakalarının kura çekimi yapıldı.
Korona virüs salgını nedeniyle önümüzdeki yaza ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda futbol müsabakalarının kura çekimi yapıldı. Kura çekimi İsviçre’nin Zürih kentinde gerçekleştirildi. Kura çekimi sonucu erkeklerde 16, kadınlarda ise 12 takımın mücadele edeceği olimpiyatlarda eşleşmeler belli oldu.
Son olimpiyat şampiyonu Brezilya ile finalisti Almanya D Grubu’nda yer aldı.
Yapılan kura çekimi sonrası 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda futbol eşleşmeleri şöyle:
Erkekler
A Grubu
Japonya
Güney Afrika
Meksika
Fransa
B Grubu
Yeni Zelanda
Güney Kore
Honduras
Romanya
C Grubu
Mısır
İspanya
Arjantin
D Grubu
Brezilya
Almanya
Fildişi Sahili
Suudi Arabistan
Kadınlar
E Grubu
Japonya
Kanada
Büyük Britanya
Şili
F Grubu
Çin
Brezilya
Zambiya
Hollanda
G Grubu
İsveç
ABD
AvustralyaYeni Zelanda