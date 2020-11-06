Futbolda Şike Davası davası devam ediyor

Futbolda Şike Davası’nın duruşması Çağlayan Adliyesi’nde devam ediyor.
Mahkeme, 16 Temmuz 2020 tarihinde, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte 6 kişinin dosyasının ayrılmasına, 2016/62 nolu dosyanın incelenmek üzere istenmesine, kumpas davasındaki delillerin gözden geçirilmesine ve yeni duruşmanın 6 Kasım 2020 tarihine ertelenmesine hükmetmişti.
Bugün yeniden görülmeye başlanan duruşmaya; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, eski yöneticilerden Şekip Mosturoğlu, Ali Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyelerinden; Fethi Pekin, Burak Kızılhan ve avukat Naim Karakaya katıldı.