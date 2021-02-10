‘Futbolda şike kumpası’ davası mütalaa için ertelendi

FETÖ’nün ‘futbolda şike’ soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 87 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, mütalaanın hazırlanması için dava dosyasını duruşma savcısına göndererek duruşmayı 3 Mayıs’a erteledi.
Mahkeme heyeti, mütalaanın hazırlanması için dosyayı duruşma savcısına göndererek duruşmayı 3 Mayıs’a erteledi.
İddianamedenİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı’nın ise 35 yıldan 78 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu’nun da aralarında bulunduğu diğer sanıkların ise farklı suçlardan hapsi istendi.