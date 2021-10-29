Futbolun efsaneleri, Pepsi Yıldız Futbolcu Seminerleri’nde buluşuyor

Pepsi’nin, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) ve ÇEVKO işbirliği ile genç futbolcuların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla başlattığı Yıldız Futbolcu Seminerleri’nin ilki Eskişehir’de başlıyor.

Pepsi, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) ve ÇEVKO iş birliğiyle futbolu desteklemeye ’Pepsi Yıldız Futbolcu Seminerleri’ projesi ile devam ediyor. Futbola gönül vermiş ve bu alanda kariyer yapmak isteyen genç yeteneklerin gelişiminin hedef alındığı proje kapsamında genç yetenekler, yarın Eskişehirspor Kulübü Vali Nafisi Demirkol Tesisleri’nde üç fazdan oluşan eğitim ve deneyim seminerlerine katılacak.

Üç aşamalı eğitim seminerleri

Bir gün sürecek seminerde, Türk futbolunun renkli simalarından olan Teknik Direktör Yılmaz Vural, A Milli Futbol Takımı formasını giyen Türk futbolunun deneyimli ismi Engin Baytar ve spor programı sunucusu ve spikeri Melih Gümüşbıçak, genç futbolseverlere deneyimlerini aktaracak.

İkinci bölümde ise uzman spor hekimleri, gelecekte yıldız bir futbolcu olmak isteyen genç yeteneklere, yeteneklerini sürdürülebilir kılmak için eğitimler verecek. Sakatlanmalarının önüne geçebilmek için dikkat edilmesi gerekenler ve spor hayatlarının devamlılığı için gerekli olan beden disiplinleri uygulamalı olarak anlatılacak.

Son bölümde ise ÇEVKO Vakfı’nın uzman eğitmenleri futbolcu adaylarının aynı zamanda çevre bilincine sahip olmaları için sürdürülebilirliğin önemi ve geri dönüşümün faydaları hakkında eğitim verecekler. Ayrıca proje kapsamında ÇEVKO Vakfı desteği ile pet şişelerden geri dönüştürülmüş formalar, eğitim alan genç yeteneklere hediye edilecek.

Eskişehir’den sonra Ankara ve İzmir ile devam edecek Pepsi Yıldız Futbolcu Seminerleri’nde, eğitmen desteğini yine TSYD ve ÇEVKO sağlayacak.