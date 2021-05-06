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Galatasaray: "17 Mayıs sonrası açıklanması beklenilen yeni tedbirler göz önünde bulundurularak, pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte (Haziran 2021 hedeflenerek) yapılmak üzere, Olağan Seçimli Genel Kurul tarihinin açıklanacağı kamuoyu

Galatasaray: "17 Mayıs sonrası açıklanması beklenilen yeni tedbirler göz önünde bulundurularak, pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte (Haziran 2021 hedeflenerek) yapılmak üzere, Olağan Seçimli Genel Kurul tarihinin açıklanacağı kamuoyuna duyurulur."

Galatasaray: "17 Mayıs sonrası açıklanması beklenilen yeni tedbirler göz önünde bulundurularak, pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte (Haziran 2021 hedeflenerek) yapılmak üzere, Olağan Seçimli Genel Kurul tarihinin açıklanacağı kamuoyu
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Galatasaray: "17 Mayıs sonrası açıklanması beklenilen yeni tedbirler göz önünde bulundurularak, pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte (Haziran 2021 hedeflenerek) yapılmak üzere, Olağan Seçimli Genel Kurul tarihinin açıklanacağı kamuoyuna duyurulur."
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