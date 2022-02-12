banner4556

Galatasaray 6 maçtır kazanamıyor

banner4664

Spor Toto Süper Lig’de Kayserispor ile berabere kalan Galatasaray, ligde 6 maçtır 3 puan alamıyor.

Galatasaray 6 maçtır kazanamıyor
banner4581

Spor Toto Süper Lig’de Kayserispor ile berabere kalan Galatasaray, ligde 6 maçtır 3 puan alamıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların kötü seri devam etti. Ligde son olarak evinde Antalyaspor’u mağlup eden Galatasaray daha sonra oynadığı 6 mücadelede 4 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom bu süreçte Giresunspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor’a yenilirken, Alanyaspor ve Kayserispor ile de berabere kaldı.

banner4336

Galatasaray, Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Galatasaray son 14 karşılaşmada 1 galibiyet
Galatasaray son 14 karşılaşmada 1 galibiyet
  1. SPOR

banner3841

banner4665

banner4578

banner4349

banner4666