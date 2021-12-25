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Galatasaray 7 maç sonra kazandı

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Spor Toto Süper Lig’de Antalyaspor’u mağlup eden Galatasaray 7 maç sonra ligde 3 puan kazandı.

Galatasaray 7 maç sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig’de Antalyaspor’u mağlup eden Galatasaray 7 maç sonra ligde 3 puan kazandı.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda Antalyaspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar müsabakadan Sofiane Feghouli ve Kerem Aktürkoğlu’nun golleri ile 2-0’lık skorla galip ayrıldı ve kötü serisini bitirdi. Aslan, Gaziantep FK maçından galip ayrıldıktan sonra oynadığı Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor, Altay, Sivasspor, Başakşehir ve Adana Demirspor’a puan kaybetti.

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Galatasaray Salı günü Ziraat Türkiye Kupası’nda Denizlispor ile mücadele edecek.

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