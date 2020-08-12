banner3088

Galatasaray, Abdussamed Karnucu’nun sözleşmesini uzattı

Galatasaray, genç futbolcusu Abdussamed Karnucu’nun sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzattı.

Galatasaray, Abdussamed Karnucu’nun sözleşmesini uzattı

Galatasaray, genç futbolcusu Abdussamed Karnucu’nun sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzattı.

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Abdussamed Karnucu’nun sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Beylikdüzü’nde klasik müzik rüzgarı esmeye...
Beylikdüzü’nde klasik müzik rüzgarı esmeye...
  1. İstanbul

banner3196

banner3552

banner3197