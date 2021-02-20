Galatasaray, Alanyaspor engelini tek golle geçti

Maçtan dakikalar
5. dakikada Caulker'dan topu çalan Mustafa Muhammed'in ceza sahasına sol çaprazdan girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.
12. dakikada Mustafa Muhammed'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Onyekuru'nun kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
17. dakikada Berkan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşa Salih'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
18. dakikada Yedlin'in uzun pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Emre Kılınç'ın, içeriye girerek yaptığı vuruşta top Tayfur'dan döndü. Dönen topu yeniden kontrol eden Emre'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
28. dakikada Efecan'ın sağ çaprazdan ortaladığı topa ön direkte Babacar'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Muslera'nın müdahalesiyle kale önünde kaldı. Luyindama önünde bulduğu topu topukla uzaklaştırdı.
45+4. dakikada sol taraftan Emre Kılınç'ın ortasında kale önünde Mustafa Muhammed topla buluştu. Yaşanan karambolde ön direğin önünde Onyekuru'nun vuruşunda meşin yuvarlak Aytemiz Alanyaspor savunmasına çarparak kornere gitti.
62. dakikada Berkan'ın pasında sağ tarafta topla buluşan Tayfur'un sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.
83. dakikada sağ taraftan Efecan'ın sağdan içeri çevirdiği topa ön direkte Umut'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
87. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Davidson'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
89. dakikada sağ taraftan Tayfur'un son çizgiye inerek ortaladığı topa arka direkte Caulker'in yaptığı kafa vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.
90+4. dakikada Tzavellas'ın uzun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında meşin yuvarlağı önünde bulan Kadzior'un bekletmeden çektiği şutta meşin yuvarlağın sahibi kaleci Muslera oldu.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih Uçan (Mustafa Pektemek dk. 89 ?), Berkan Kutlu, Efecan Karaca, Davidson, Umut Güneş (Kadzior dk. 84 ?), Babacar
Yedekler: Serkan, Juanfran, Fatih Aksoy, Hasan Hüseyin Acar, Siopis, Ceyhun Gülselam, Efkan Bekiroğlu, Bareiro
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram (Donk dk. 89 ?), Etebo, Arda (Kerem Aktürkoğlu dk. 79), Gedson (Linnes dk. 82 ?), Emre Kılınç (Taylan Antalyalı dk. 79), Onyekuru (Babel dk. 89 ?), Mustafa Muhammed
Yedekler: Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Ozornwafor, Emre Akbaba, Belhanda
Teknik Direktör: Fatih Terim
Gol: Emre Kılınç (dk. 18) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Babacar, Salih Uçan, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)