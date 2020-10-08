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Galatasaray, Alanyaspor maç hazırlıklarına başladı

GALATASARAY, SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINDA ALANYASPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.

Galatasaray, Alanyaspor maç hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman salonda gerçekleştirildi. Antrenmana core hareketleriyle başlandı. Ardından akselerasyon çalışmasıyla devam edildi. Son bölümde ise üst gövde kuvvet çalışması yapıldı. Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi, takımla beraber salonda yapılan çalışmada yer aldı. Taylan Antalyalı ve Oghenekaro Peter Etebo ise günü tedaviyle geçirdi. Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan dokuz oyuncu yer almadı.

Galatasaray, Alanyaspor maçı çalışmaları kapsamında Türkiye Ümit Milli Takımı ile yarın saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir hazırlık maçı yapacak.

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