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Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı iki antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı iki antrenmanla devam etti.

Antalya Lara’daki Nirvana Cosmopolitan’da hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, her iki çalışmayı da otelin sahalarında gerçekleştirdi. Sabah antrenmanında ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardında gruplar halinde taktik çalışma gerçekleştirildi. Akşam antrenmanında da önce ısınma ve top kapma-pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

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Öte yandan milli takım kampındaki Mostafa Mohamed, tedavileri süren Fernando Muslera ile Mbaye Diagne antrenmanlarda yer almadı. İzinden dönüp kampa katılan Sofiane Feghouli her iki antrenmana da katıldı. Sabah özel bireysel programla çalışmalarını sürdüren Cicaldau, akşam antrenmanının bir kısmında takımla çalışmalara başladı.

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