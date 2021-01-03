Galatasaray altyapısında bir pozitif vaka

Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre bugün yapılan korona virüs testlerinde altyapıdan bir futbolcuda pozitif vakaya rastlanıldı.

Galatasaray altyapısında bir pozitif vaka

Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre bugün yapılan korona virüs testlerinde altyapıdan bir futbolcuda pozitif vakaya rastlanıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpte, bugün futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar, kapsamlı Covid 19 PCR testine girdi. Alınan sonuçlara göre altyapıdan bir futbolcunun testi pozitif çıktı.
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