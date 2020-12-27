Galatasaray ara vermeden Antalyaspor mesaisine başladı

Galatasaray, Süper Lig’in 16. haftasında Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Fernando Muslera, salon çalışmasının ardından kaleci antrenörlerimiz eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına devam etti. Ryan Babel ise tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde salonda ve sahada özel çalıştı. Ayrıca Peter Etebo’nun tedavisine de devam edildi.
Trabzonspor maçında sağ üst arka adale grubunda zorlanma hisseden Sofiane Feghouli’nin sağlık durumu, gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak.Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor maçı hazırlıklarını salı günü gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.