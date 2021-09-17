Galatasaray ara vermedi

Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında pazar günü evinde Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 11.00’de gerçekleştirecek.
Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında pazar günü evinde Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında pazar günü evinde Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 11.00’de gerçekleştirecek.