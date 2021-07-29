Galatasaray, Berkan Kutlu’yu transfer etti

Galatasaray, Alanyaspor’da oynayan 23 yaşındaki futbolcu Berkan Kutlu’yu transfer etti. Sarı-kırmızılılar, Berkan ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
1998 yılında İsviçre’de doğan Berkan Kutlu, futbolculuk kariyerine bu ülkede Monthey altyapısında başladı. Burada 41 maça çıkan ve 9 gollük performans ortaya koyan Kutlu, 2018 yılında Sion altyapısına transfer edildi. Sion’da alt yaş kategorilerindeki takımlarda 81 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 7 kez fileleri havalandırdı. Sion’da A takımda ise iki kez forma şansı bularak Türkiye serüvenine başladı.
Başarılı futbolcu, 2020-2021 sezonu başında Aytemiz Alanyaspor’a transfer oldu. Alanya’da geçirdiği bir sezon içerisinde gösterdiği iyi performansla dikkat çeken oyuncu, Süper Lig’de 38 maça çıktı ve 3 kez golle buluştu.Berkan, Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı’nda da üç kez sahaya çıktı.