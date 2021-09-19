Galatasaray bu sezon ilk kez yenildi

Galatasaray, Alanyaspor maçıyla birlikte Süper Lig’de bu sezon ilk kez mağlup oldu.
Aslan, GZT Giresunspor ve Hatayspor’u yenerken, Kasımpaşa ve Trabzonspor ile de berabere kalmıştı.
Galatasaray 6. haftada Kayserispor’a konuk olacak.
Galatasaray, Alanyaspor maçıyla birlikte Süper Lig’de bu sezon ilk kez mağlup oldu.
Galatasaray, Alanyaspor maçıyla birlikte Süper Lig’de bu sezon ilk kez mağlup oldu.
Aslan, GZT Giresunspor ve Hatayspor’u yenerken, Kasımpaşa ve Trabzonspor ile de berabere kalmıştı.
Galatasaray 6. haftada Kayserispor’a konuk olacak.