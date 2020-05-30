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Galatasaray, Ç. Rizespor hazırlıklarını sürdürdü

GALATASARAY, SÜPER LİG'İN 27. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.

Galatasaray, Ç. Rizespor hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig’İN 27. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.

Ana bölümde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Rizespor maçının hazırlıklarını Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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