Galatasaray camiasının önde gelen isimleri seçime katıldı

Galatasaray Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu’na sarı-kırmızılı camianın önde gelen isimleri katılım gösteriyor. Eski başkanlardan Faruk Süren ve Dursun Özbek, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, Hakan Ünsal gibi isimler oy vermek için Galatasaray Lisesi’ne geldi. Başkan adayları da oy kullanma esnasında lise bahçesinde üyeleriyle bir araya gelerek sohbet etti.
Ayrıca başkan adayları Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Burak Elmas, Yiğit Şardan ile Eşref Hamamcıoğlu lise bahçesinde üyeleriyle bir araya gelerek sohbet etti.Yiğit Şardan’ın listesinde bulunan Abdurrahim Albayrak’ın, oy kullanmaya gelen üyeleri karşılayarak tek tek selamlaşması da dikkat çekti.