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Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

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Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenec Torrent yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin sonrasında top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Ardından tam sahada önce savunma, sonra da hücum organizasyonları üzerinde durulan taktik çalışmayla antrenman tamamlandı.

Antrenmanda Fernando Muslera, takımdan ayrı topla saha çalışması yaptı. Işık Kaan Arslan da özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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